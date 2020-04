Tallinn tegi oma abipaketi, mis puudutab ligi 16 000 ettevõtet. Mida pealinn leevenduseks pakub?

Esimese laine toetusmeetmed, mille mõju linnaeelarvele võib ulatuda kuni nelja miljoni euroni, on mõeldud kiirreageerimisena eriolukorra esmase negatiivse mõju leevendamiseks, vajadusel rakendatakse täiendavaid meetmeid. Esitletud abimeetmed on suunatud eelkõige neile ettevõtjatele, kes on linnaga lepingulistes suhetes või avaldavad mõju kohaliku omavalitsuse tegevusele.

„Praegused meetmed on mõeldud esialgse šoki üleelamiseks. Tasub meeles pidada, et abipakett on küll otseselt ettevõtjatele sihitud, aga selle kaudne mõju on palju laiem," sõnas abilinnapea Aivar Riisalu. „Oleme arvestanud sellega, et linna omatulu väheneb meetmete rakendumisel, aga teades, et ettevõtjaid abistades toetame ka inimeste töökohtade säilimist, on see ainuvõimalik tee," lisas ta.

Abimeetmete eesmärgiks on vähendada ettevõtjate koormat ning jätta neile kätte võimalikult palju rahalisi vahendeid selleks, et nad saaksid kriisi võimalikult valutult üle elada uksi sulgemata ja inimesi koondamata. „Tänases situatsioonis on ettevõtjatele abiks iga euro, mis kätte jääb. Toonitan veelkord, et ettevõtjaid peab toetama, sest kui neil läheb pöördumatult halvasti, kaovad ka töökohad ning paljude linlaste elukvaliteet kannatab," sõnas Riisalu.

Ettevõtjate toetuspakett koosneb nii kiiremast linnapoolsest arvete tasumisest, eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise probleemide või tarneraskuse korral lepingujärgsetest sanktsioonidest loobumisest ning ka tähtaegade pikendamisest mõistliku aja võrra. Lisaks rakendatakse pikaajalistes lepingutes võimaluse korral lühemaid maksesamme.

Maksude ja üüride langetamine