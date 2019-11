Tallinna ähvardab juba lähikümnenditel sotsiaalne ja ruumiline lõhestumine

Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit Tammaru kaasabil läbi viidud üleeuroopalisest uurimusest „Sotsiaalmajanduslik segregatsioon Euroopa pealinnades. Ida kohtub Läänega“ („Socio-Economic segregation in European capital cities. East meets West“) selgub, et Tallinn on Euroopa kõige kiiremini segregeeruv pealinn.

See tähendab, et jõukad ja vaesed inimesed kolivad elama eri linnaosadesse ning eemalduvad teineteisest aina rohkem ja kiiremini. Tallinnas teeb olukorra keerulisemaks asjaolu, et ülaltoodud eraldumine on ka rahvusepõhine.

Esinedes Eesti Arhitektide Liidu konverentsil „Eraldatud ruumid“ tõi Tammaru välja, et sotsiaalmajandusliku segregeerumise ja ruumilise eraldatuse tase on Tallinnas pea kaks korda kõrgem kui näiteks naabritel Riias või Vilniuses. „Ka etniline eraldatus on Tallinnas kõrgem kui teistes Balti pealinnades ning üldine segregatsioon kasvab oluliselt kiiremini,“ lisas Tammaru.

Segregeerumisest tekkivad vastasseisud põhjustavad ühiskonnale paarikümne aasta pärast väga suuri kulusid ning mõjuvad majandusele ja ühiskonna ühtsusele laastavalt: väheneb linna konkurentsivõime, kerkivad uued sotsiaalprobleemid, süveneb kuritegevus, kultuuriline tõrjutus jne. Kõrged kinnisvarahinnad kesklinnas toimivad seevastu valglinnastumise katalüsaatorina, mis samuti suurendab ruumilise planeerimise vigadest tulenevat koormust ühiskonnale.