Tallinna börsi ähvardab ettevõtete uputus

Esmaspäeval algab Baltika aktsiate pakkumine, kus senistel investoritel on eelisostuõigus. Sisuliselt lahjendatakse ettevõttest välja need senised aktsionärid, kes aktsiaid ei märgi, kuna välja lastakse 50 miljonit uut aktsiat peale praeguse veidi enam kui nelja miljoni aktsia. Aktsiaid pakutakse nominaalhinnaga ehk 10 senti tükk. Negatiivse omakapitaliga Baltika puhul on see põhimõtteliselt viimane katse suurte ümberkorraldustega ettevõtet päästa, kuid rahaliselt on ettevõtte seis väga halb, senine ja pidevalt muudetud ärimudel ei toimi ning ettevõtte pikaajaline juht Meelis Milder lahkus tegevjuhi ametikohalt. Kas investorid annavad pika ajalooga ettevõttele taas raha?