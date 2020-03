Tallinna börsi juht: meil kauplemine jätkub!

"Börsi ja kogu Eesti väärtpaberituru usaldusväärsus sõltub suures osas turu läbipaistvusest ja õiguskindlusest, samuti vastavusest heale turutavale. Seda mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvahelises plaanis," lausus Ots börsile saadetud pöördumises.

Tema sõnul on börsi peamine roll pakkuda keskkonda, kus ostjad ja müüjad saavad väärtpaberitega kaubelda õiglaselt, turvaliselt ja korrapäraselt. "Börs ei määra väärtpaberite turuhindu – hinnad kujunevad turul tehinguid tegevate osapoolte nõudluse ja pakkumise tulemusena," märkis Tallinna börsi juht.

"Seoses COVID-19 viiruse puhanguga ja Eestis ajutiselt välja kuulutatud eriolukorraga, tahame investoritele kinnitada, et Nasdaq Tallinna börsil jääb kauplemine praegu tavapäraselt avatuks," kinnitas Ots.

Tema sõnul on oluline, et investoritel oleks võimalik avalikult kaubeldavaid väärtpabereid soovi korral osta ja müüa. "Täpselt samamoodi on kauplemine avatud kõigil Nasdaqi börsidel ülemaailmselt, kaasa arvatud Põhjamaades ja mujal Baltikumis," lisas Tallinna börsi juht.

Otsa kinnitusel on Tallinna börs seda teavet jaganud ka vabariigi valitsuse moodustatud kriisikomisjoniga. "Soovitan kõigil investoritel ja turuosalistel säilitada sel ajutiselt segasel ajal rahu ning tuletada meelde oma investeerimisteesid. Investeerimine on alati panus paremale homsele," sõnas Tallinna börsi juht.