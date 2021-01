Tallinna börsil käis katku ajal suur pidu. Suurim tõusja oli varasem peksupoiss

Suurima ehmatuse osaliseks said dividendinvestorid, kes on harjunud dividendi või muude kapitali väljamaksete kujul stabiilse rahavooga. Dividendi maksnud ettevõtteid oli mullu imevähe. Mis tuletas meelde, et ettevõtete käekäigu ehk kasumi teenimise, rahavoo tekitamise ja dividendi väljamaksete vahel on seos. Börsiettevõtete tuumikomanike ja juhtide otsus ebaselgetes oludes dividendi mitte maksta on mõistetav.

Kuna majanduse ja ettevõtete väljavaated muutusid mittehoomatavaks, polnud investoritel suuremat abi ka hea aja majandustulemuste pealt arvutatud suhtarvudest. Investeerimine ja spekuleerimine meenutas pimedas ruumis maletamist.

Võidurõõmu ja kaotuskibedust pakkus nii tehingute ajastamine kui ka aktsiate valik.

Kui kohalik aktsiaindeks teenis kõigest 5%, siis 20 börsiettevõtte keskmine aastane tõus oli 14,8%. Keskmine on küll tore mõõdupuu, kuid investori seisukohalt olenes palju aktsiate valikust.