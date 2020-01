Tallinna börsil peaaegu hea aasta, kuid kimbutavad vanad hädad

Eesti pensionifondide huvi Balti aktsiate vastu pärsib omakorda seniteadmata sisu ja ulatusega teise samba pensionireform.

Teine probleem on ettevõtete nigel kasv ja kasvuväljavaated. Meil vaadatakse investeerimist kui dividenditootluse saamist, mis pole paha, kuid see tähendab investoritele kapitali tagastamist, mitte kasvu investeerimist. Selline käitumine pole taunitav, kui ettevõtete juhtidel ja suuromanikel puudub idee, kuidas ettevõtet kasvatada. Parem anda raha omanikele, kui see ideede puudusel ära kulutada.

Kuigi majandus kasvab hea hooga, on see kuidagi läinud mööda börsiettevõtetest, kus pigem on näha tööjõukulude kasvu.