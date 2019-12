Tallinna eluaseme taskukohasus on sel aastal halvenenud

Tallinna korterite keskmise ruutmeetrihinna aastakasv kiirenes kolmandas kvartalis 7.9%-ni, pealinlaste netopalk oli aga 4.4% kõrgem kui aasta varem. Selle aasta esimese kolme kvartaliga on Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind tõusnud 6% võrreldes 2018. aasta sama ajaga. Pealinlaste netopalga kasv on olnud aga aeglasem - esimese kolme kvartaliga tõusis netopalk keskmiselt 4% aastases võrdluses, mis on mullu sama ajaga võrreldes 2,5 korda aeglasem. Eelmisel aastal toetas netopalga 10-protsendist kasvu oluliselt tulumaksureform, mis parandas suuresti ka eluaseme taskukohasust. Tallinna korterite keskmise ruutmeetri hinna ja netopalga suhe püsib kuuendat aastat võrdlemisi stabiilsena - ühe ruutmeetri eest tuli kolmandas kvartalis maksta 1,6-kordne netopalk. Esialgsed andmed oktoobri ja novembri kohta näitavad, et korterite hinnakasv on kiirenenud, mistõttu taskukohasus peaks meie hinnangul neljandas kvartalis veidi langema.

Kolmandas kvartalis aktiivsus Tallinna elukondlikul kinnisvaraturul taastus

Majapidamiste kindlustunne eluaseme ostmiseks või ehitamiseks on teist kvartalit järjest paranenud. Mõnevõrra kõrgemale nõudlusele viitab ka tehingute arvu tõus kolmandas kvartalis. Peale aasta aega kestnud tehinguaktiivsuse langust tõusis kolmandas kvartalis tehingute arv Tallinna korteriturul 12% võrreldes mullu sama ajaga. Osaliselt oli selle taga madalam võrdlusbaas, kuna eelmise aasta teises kvartalis oli korteritehingute arv 8% languses. Selle aasta üheksa kuu jooksul on aga tehingute arv Tallinna korteriturul püsinud ligikaudu samal tasemel kui mullu samal ajal. Nõudlust toetavad jätkuvalt madalad intressimäärad, majapidamiste tugev finantsseis ning paranenud kindlustunne osta lähiajal eluase.