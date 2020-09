Tallinna Hoiu-laenuühistu tähistas kümnendat juubelit

Juunis 2020 sai Tallinna Hoiu-laenuühistu 10-aastaseks. Suurt päeva tähistasime 27. augustil lauluväljakul. Kokku osales peol 900 inimest. Peo toimumine oli kevadiste sündmuste ja meedia paanikakülvamise tõttu viimase hetkeni küsimärgi all. Õnneks läks kõik siiski hästi ja ühistu liikmete soov osaleda oli suur.

Lubatud – tehtud!

Eesti ühe suurema hoiu-laenuühistu jaoks oli eelmine majandusaasta senise tegevuse edukaim. „Lõpetasime aasta kasumlikult, meiega liitus üle 400 uue hoiustaja. Avasime uue kontori Tartu kesklinnas nii praegustele kui ka tulevastele klientidele. Edukas aasta on märk sellest, et liikmed on meie senise tegevusega rahul,” selgitas Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse liige Annely Ojamets.

Kontsert ja pidulik laud

Kuigi hommikupoolikul sadas vihma, kadusid pilved õhtuks ja kell 18 oli ilus päikeseline ilm.

Õhtut rikastasid muusikalised etteasted ja suhtlus. Külalised rääkisid omavahel ja said esitada huvitavaid küsimusi THLÜ juhatuse liikmetele. Laulis Gerli Padar, kelle jaoks olid peokülalised suurim publik alates eriolukorra kehtestamisest kevadel. Õhtu tipphetkeks sai meeleolukas Ivo Linna kontsert ja meeldejäävad maitseelamused. Programm kestis mõned tunnid ja THLÜ juhatus ning külalised lahkusid ülevas meeleolus.

Uus hoius – kogumishoius

Varasemale hoiustamisvõimalusele lisaks pakub Tallinna Hoiu-laenuühistu alates sellest aastast oma liikmetele võimalust paigutada raha kasvuhoiusele. „Kasvuhoius on mõeldud veelgi suurema tulu kasvatamiseks ja sobib hästi neile, kes ei soovi kohe intresse kätte saada, vaid lisada need iga kuu oma hoiusele. Samuti saavad selle võimaluse valinud liikmed teha soovi korral täiendavaid sissemakseid, mis omakorda suurendavad veelgi hoiust ja seetõttu ka sellest saadavat tulu,“ kommenteeris Annely Ojamets.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on asutatud ja tegutseb finantseerimisteenuseid osutava ettevõttena põhikirja ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel juba 2010. aastast. Ettevõtte osakapital on kasvanud ligi kolme miljoni euroni (2 593 723 eurot), mistõttu on tegemist Eesti ühe suurema hoiu-laenuühistuga.

Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub võimalusi raha hoiustamiseks ja laenude võtmiseks. Kõigepealt tuleb astuda aga ühistu liikmeks: kirjutada avaldus, tasuda sisseastumis- ja osamaks. Sisseastumismaksu suurus on nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele 10 eurot, osamaksu alammäär on füüsilistele isikutele 30 eurot ja juriidilistele isikutele 300 eurot.

Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmete seas on nii vanemaid kui nooremaid hoiustajaid vanuses 30 kuni 85 aastat. Minimaalselt saab Tallinna Hoiu-laenuühistus hoiustada 2000 eurot, kuid investeeritud summad jäävad tavaliselt 10 000 kuni 25 000 euro vahele.

Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna HLÜ tegevuse ja finantsteenuste tingimustega, vajadusel pea nõu asjatundjaga.