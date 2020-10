Tallinna hotellid pakuvad kuu kaupa majutamist Mustamäe üürikorteri hinnaga

Olukorras, kus välisturism on sisuliselt ära kadunud, on mitmed pealinna hotellid asunud pakkuma majutust kuu aja kaupa. Hotellitoa saab umbes sama hinnaga kui Mustamäel korterit üürides, ent kommunaalkulud, internet ja pesuvahetus on hotellides juba hinna sees, edastab ERR Uudised.