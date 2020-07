Tallinna iluettevõtja Tiina Jylhä nõuab Eesti kohtus Soome riigilt 3 miljonit eurot kahjutasu

Jylhä ettevõtet The Look Medical Care OÜ esindav advokaat Kari Uoti ütles, et hagi esitati esmaspäeval Eestis, vahendab ajaleht Iltalehti.

Iltalehtile kinnitati seda ka Harju maakohtust.

Uoti sõnul esitati hagi Eestis, sest Soome kriisivarude eest vastutav ametkond Varustuskindluskeskus (HVK) ei nõustunud kokkuleppega oma hagi osas, mis on samuti Harju maakohtus menetlemisel.

„Pakkusime Varustuskindluskeskusele, et raha, mille üle nüüd Eestis vaieldakse, tagastataks vabatahtlikult ja samas lepitaks kokku, et kahjutasuasju käsitletaks Soomes. See neile ei kõlvanud,” ütles Uoti Iltalehtile.

HVK tegevjuht Janne Känkänen ütles mais, et HVK on viie miljoni euro suuruse maskide lepingu tühistanud ja nõuab Jylhä ettevõttelt tehingu summast poole tagastamist, mis maksti ette.

Uoti sõnul ei olnud Soome riigil õigust lepingut tühistada, mistõttu on HVK esitatud hagi tema arvates alusetu.

„Varustuskindluskeskus on lepingu tühistanud ja samas teatanud, et nad ei hakka mingil tingimusel lepingut austama, mistõttu ei saanud lepingut täita,” ütles Uoti. „Kui riik ei nõustunud tarnet vastu võtma, tekkis sellest kahju saamata jäänud tulu näol. Nõue on tulu suurune, nii palju oli selles diilis tulu.”