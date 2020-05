Tallinna iluettevõtja Tiina Jylhä nõuab Soome skandaalse maskitehingu eest nüüd 3 miljonit eurot hüvitist

„Minut tagasi saatsin Varustuskindluskeskusele tühistamisteate ja kahjunõude,” ütles Jylhä jurist Kari Uoti täna hommikupoolikul ajalehele Helsingin Sanomat.

HVK sattus umbes lihavõtete ajal korraliku supi sisse, sest oli sõlminud kokku vähemalt kümne miljoni euro väärtuses lepinguid kaitsemaskide tarnimiseks, kontrollimata korralikult tehingupartnerite taustu.

Näiteks Jylhält on kahe viimase aasta jooksul inkassoga välja nõutud üle 200 000 euro võlgu, millele lisaks on ta varem majanduskuritegudes süüdi mõistetud. Jylhäl on ka pooleli kohtuasju.

HVK-le tehti ülesandeks hankida kaitsemaske, millest oli koroonaviiruse epideemia tõttu puudus.

HVK on juba varem teatanud, et tühistab tehingu Jylhä ettevõttega, aga viimane ei olnud nõus tühistamise põhjendustega. Seetõttu on asja kohta juba plaanis Eesti kohtule hagi esitada.

HVK jõudis saata Jylhä kontole ettemaksuna üle 2,5 miljoni euro, aga see raha on nüüd kindlustamismeetmena konfiskeeritud.

Uoti teade tähendab praktikas seda, et raha saatus jääb endiselt lahtiseks tehingu tühistamisest hoolimata.

„Hoiame seda juba makstud ettemaksu osana maksest ja palume maksta ülejäänud makse 15. maiks. Kui seda ei ole siis makstud, käivitame kohtuprotseduurid,” ütles Uoti.

Jylhä ettevõtte nõue on 2 946 000 eurot.

Jylhä ettevõte põhjendab tehingu tühistamist sellega, et seda on võimatu läbi viia HVK tegevuse tõttu. HVK-l ei ole aga Jylhä ettevõtte arvates olnud alust tehingut tühistada.

HVK on avalikult teatanud, et tehingu tühistamise üks põhjus on igal juhul Eesti Luminor panga varasem rahapesukahtlus, mistõttu pank raha külmutas. Panga rahapesukahtlus tulenes sellest, et väikese ettevõtte kontole tuli äkki tohutu summa HVK ettemaksuna.

Uoti sõnul on Luminor pank rahapesukahtlusest loobunud ja tarne viibimine selle tõttu ei saa olla tehingu tühistamise põhjendus.

HVK teatas, et soovib tehingut tühistada ka Jylhä ettevõtte võltsitud sertifikaadi tõttu. Uoti sõnul ei puutu see aga üldse asjasse.