Tallinna ja Helsingi sadamatesse on tekkinud veokite järjekorrad

Kuna Eesti ja Soome vaheline tihe kaubavedu kõigest hoolimata veel jätkub, tähendab hõredam laevaliiklus järjekordi ja ohtu, et keegi võib maha jääda. „Olukord on tõesti pingeline. Nagu teada, on Tallink, kes on suurim vedaja, olulisel määral vähendanud ülesõitude arvu. See on eelkõige seotud just reisijateveo puudumisega, mitte kaubaveomahtude vähenemisega. Tekkinud järjekorrad on ka meile takistuseks, sest on juhtunud, et kinnitatud piletiga auto on maha jäänud, ses ei jõudnud laadimisalani,” rääkis transpordi- ja logistikaettevõtte DSV Estonia juhatuse esimees Alvar Tõruke.