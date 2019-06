Tallinna kaheksa trammi hange kukkus läbi, sest ainus pakkuja loobus

TLT soovis kolme aasta jooksul hankida kaheksa uut trammi, mis täiendaks Tallinna Linnatranspordi olemasolevat trammiparki. Kuna ainus pakkuja CAF otsustas loobuda, alustab TLT lähiajal uut riigihanget, mis viiakse läbi käesoleva aasta teises pooles.

"Trammitootjatel on täna väga kiired ajad ja tootmismahud pikaks ajaks planeeritud," selgitas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš. Tema sõnul on kaheksa erirööpmelaiusega trammi, mis tuleks üle anda kahel erineval aastal, tootjatele ilmselt sedavõrd tülikas, et ettevõte otsustas hankel osalemisest loobuda.

"Hetkel kaalume kuidas muuta tarnetingimusi või tellitavate trammide arvu, et uus hange muutuks tootjatele atraktiivsemaks. Kindlasti ei loobu ettevõte uues hankes tingimustest, mis tagavad trammide mõistliku elutsükli kulu ja operatiivse tehnilise teenindamise," kinnitas Boroditš.

Boroditši sõnul alustati hanke lõpule viimiseks ka otseläbirääkimisi, kuid kuna hankel osalenud ettevõte ei soovinud pakkumist muuta, otsustas TLT hanke lõpetada.

Riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu täitmise käigus tulnuks pakkujal müüa TLT-le kaheksa trammi koos transpordi ja instruktaažiga. Riigihange hõlmas optsiooni 15 täiendava trammi ostmiseks, lisaks trammide eriseadmeid ja varuosi.

Praegu kuuluvab TLT trammiparki 20 uut CAF Urbos AXL-tüüpi trammi, kuus retrotrammi ja 44 kaasajastatud Tatra KT-tüüpi trammi.