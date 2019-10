Tallinna Kaubamaja Grupp suurendas hoogsalt müügitulu

Järjest rohkem pööratakse grupi ettevõtetes tähelepanu jäätmemajandusele. Nii Selverid kui ka Kaubamaja on võtnud eesmärgiks vähendada pakendite hulka ning laiendada keskkonnasõbralike pakendite mahtu. Kaubamaja on kasutusse võtnud taaskasutatud materjalist kile- ja paberkotid ning juuni alguses lisandus valikusse 100% taaskasutatud plastikpudelitest valmistatud korduvkasutatav kott. Selver aga valmistab ette hanget taaskasutatavatest ja biolagunevatest materjalidest valmistatud toidukarpidele üleminekuks 2020. aastal terve keti 53 kaupluses.

Aasta lõpp jätkub aga Grupi jaoks oluliste arendustöödega. Aktiivselt jätkuvad Kulinaaria keskusköögi tootmishoone ehitustööd Tallinnas. Uue hoone valmimine on planeeritud 2020. aasta esimesse poolde, ent sellega pole veel tööd lõppenud. Peale uue hoone valmimist alustatakse vana tootmishoone renoveerimist ning uuenenud kompleks peaks lõplikult valmima järgmise aasta lõpuks.

Tootmishoone uuendamine käib käsikäes tootearendusega ning juba selle aasta lõpus on oodata uusi tooteid nii Selveri köögilt kui Van Kookilt. Samuti jätkuvad Riias Škoda autokeskuse ja kasutatud autode müügisalongi ehitustööd. Uuendamisel on ka mitmed äritarkvarad ning Grupi e-poodide populaarsuse kasvu valguses on tähelepanu all kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamine.

Partnerkaardi programmi kasutajate arv on aastataguse ajaga võrreldes kasvanud 2%, ulatudes rohkem kui 680 tuhande kasutajani. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes on pea 85%. Partner LHV panga- ja krediitkaarte oli septembri lõpuks väljastatud üle 33 tuhande.

Selveri supermarketite ärisegmendi 2019. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 346,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,7%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 117,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,5%. 2019. aasta III kvartalis oli supermarketite segmendi maksueelne kasum 6,5 miljonit eurot, ületades eelmist aastat 7,9% võrra. Selveritest tehti 2019. aasta 9 kuuga 30,3 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 4,7%. Supermarketite segmenti kuulub septembri lõpu seisuga Selveri kauplustekett 53 Selveri kaupluse, e-Selveri, rändpoe ning kohvikuga, kogumüügipinnaga 100 tuhat m², ning Kulinaaria OÜ.

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 71,6 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi 3,2%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 23,8 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodi tulemusest parem 4,7% võrra. Kaubamajade segmendi 2019. aasta 9 kuu maksueelne kasum 1,2 miljonit eurot on eelmise aasta sama perioodi tulemusest parem 22,1% võrra.

Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 96,9 miljonit eurot, ületades 6,8% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Kolmanda kvartali 34,9 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 23,8%. Aasta esimesel üheksal kuul müüdi Grupi autosegmendis kokku 4 351 uut sõidukit, sellest III kvartalis 1 578 sõidukit. Segmendi 2019. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 3,8 miljonit eurot, olles 0,2% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem.

Grupi jalatsikaupluste 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 6,3 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,2%. III kvartalis oli müügitulu 2,2 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,1% madalam. 2019. aasta 9 kuu kahjumiks kujunes 0,9 miljonit eurot.

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 4,3 miljonit eurot, kasvades möödunud aastaga võrreldes 6,4%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, mis on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 8,0% suurem. Segmendi 2019. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 2,7 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi tulemust 4,7%.

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King ning Rävala Parkla AS. Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 681,2 miljonit eurot. Ettevõtte aktsiad on alates 1996. aastast noteeritud Tallinna Börsil. 2019. aasta esimesel üheksal kuul töötas Grupi ettevõtetes keskmiselt 4 296 inimest.