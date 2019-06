Tallinna Kaubamaja juht: vana kaubamaja lammutatakse

Mulluse aasta kümnendi suurima käibega lõpetanud Tallinna Kaubamaja Grupp kasvab juhi Raul Puusepa sõnul jõudsalt edasi ning ideid ja plaane on rohkem, kui teostada jõuab, kirjutab Äripäev.

Üks neist plaanidest on uue kaubamaja ehitus, mille algus ning rahastamisviis veel selge pole, küll aga on võetud eesmärgiks, et dividend jääks puutumata.

Loe pikemalt Äripäevast.