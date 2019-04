Tallinna Kaubamaja kahjum 12-kordistus

Selverite müügiedu võtmena toob Puusepp välja eelmisel aastal tehtud investeeringud ja uute poodide avamise, kuid ka efektiivse varude juhtimise. „Kindlasti on ära tasunud e-poodide arendused. Selveri e-poe müügitulu kasvas varasemaga võrreldes 32% ja näeme jätkuvalt suurt potentsiaali muuta paljudele meie klientidele igapäevaostud mugavamaks ja ajasäästlikumaks,“ tõi Puusepp välja e-kaubanduse valdkonna head tulemused, „samamoodi näitavad tugevaid kasve ka Kaubamaja ja I.L.U. E-poed.“

Autokaubandussegmendi mõnevõrra tagasihoidlikumaid tulemusi selgitab Puusepp autoturu langusega kõikides Baltiriikides: „Statistikaameti andmetel registreeriti Eestis kahe esimese kuu jooksul 7,2% vähem uusi sõiduautosid. Hea meel on tõdeda, et Grupi autokaubanduse tulemused on selle valguses tugev tulemus“.

Puusepp tõi välja, et grupi püsiklientide arv on jätkuvalt kasvamas. 2019. aasta märtsikuu lõpuks oli Partnerkaardi omanikest püsiklientide arv üle 679 000, kasvades aastaga 2,0%.

Püsiklientide ostude osatähtsus grupi käibes oli 86,5%. „Klientide lojaalsus on meie jaoks väga oluline – see on meile märgiks, et oleme õigel teel,“ märkis Puusepp. „Selle aasta üks fookustegevusi grupi tasemel on klientide ostukäitumise andmete analüüs ja lojaalsetele klientidele uute mugavusteenuste pakkumine“.