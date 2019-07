Tallinna Kaubamaja poolaasta kasum vähenes kolmandiku võrra

Esimesepoolaasta majandustulemusi on mõjutanud ka Grupi tööjõukulude kasv, mis on kasvanud samas tempos Eesti keskmisega. „Palgatõus on Eestis viimase aasta jooksul olnud märkimisväärne. Et sellega sammu pidada, tegeleme töökorralduse muutmisega, IT tehnoloogiate arendamisega ja erinevate protsesside automatiseerimisega," selgitab Puusepp.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud Partnerkaardi programm. „Partnerkaardi omanikke on juuni lõpu seisuga juba enam kui 679 000, mis tähendab, et üle poolel Eesti elanikest on taskus Partnerkaart," rääkis Puusepp.

Puuseppa sõnul pööratakse grupi ettevõtetes järjest rohkem tähelepanu keskkonnale ja jätkusuutlikkusele. „Nii Selverid kui ka Kaubamaja on võtnud eesmärgiks vähendada pakendite hulka ning laiendada keskkonnasõbralike pakendite mahtu. Kaubamaja on kasutusse võtnud taaskasutatud materjalist kile- ja paberkotid ning juuni alguses lisandus valikusse 100% taaskasutatud plastikpudelitest valmistatud korduvkasutatav kott. Selver aga valmistab ette hanget kõikide toidukarpide taaskasutatavatest ja biolagunevatest materjalidest valmistatud karpidele üleminekuks tuleval (2020) aastal üle terve keti 53 kaupluses."

Selveri supermarketite ärisegmendi 2019. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 228,7 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,9%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 117,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,8%. 2019. aasta II kvartalis oli maksueelne kasum 3,7 miljonit eurot, püsides eelmise aasta võrreldava perioodi tasemel. Selveritest tehti 2019. aasta I poolaastal 19,8 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 4,5%. Supermarketite segmenti kuulub 2019. aasta juuni lõpu seisuga Selveri kauplustekett 53 Selveri kaupluse, e-Selveri, rändpoe ning kohvikuga, kogumüügipinnaga 100 tuhat m² ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajade maksueelne kasum vähenes pea veerandi võrra

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta I poolaasta müügitulu oli 47,8 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi 2,5% võrra. Kaubamajade II kvartali müügitulu oli 24,6 miljonit eurot, mis on eelmise aasta võrreldavast tulemusest parem 3,6% võrra. Kaubamajade 2019. aasta II kvartali maksueelne kasum oli 0,9 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 23,4%.

Autokaubandussegmendi 2019. aasta I poolaasta müügitulu oli 62,0 miljonit eurot, mis oli 0,8% madalam eelmise aasta sama perioodi müügituludest. Teise kvartali 35,7 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 2,1%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 773 uut sõidukit, sellest teises kvartalis 1 630 sõidukit. Segmendi 2019. aasta II kvartali maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, jäädes 2018. aasta II kvartali kasumile alla 6,8%.

Loe veel

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2019. aasta I poolaastal 4,1 miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes I poolaasta müügitulu 13,7%. Müügitulemusi mõjutas kevadkauba osaline hilinemine ja sortimendivalik. II kvartali kahjum oli 0,2 miljonit eurot. Alates 1. maist koondas TKM Grupp ketikaubanduse valdkonna ühise juhtimise alla ja TKM King juhatuse liikmena alustas Anne-Liis Ostov, kes jätkab ka TKM Beauty Eesti juhina.

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 5,6%. Müügitulu kasvas I poolaastal kõikides kinnisvarasegmendi ettevõtetes. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot, mis on 11,3% suurem möödunud aasta sama perioodi tulemusest.