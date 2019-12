Tallinna kesklinna korteriühistud kurdavad kahekordse hinnatõusu üle. Prügivedaja muudab 1. jaanuarist oluliselt hinnakirja

„Ragn Sells saatis kesklinna korteriühistutele hinnatõusu teatise, millest kirjeldatakse, et alates 1. jaanuarist tõuseb nii olmejäätmete kui biojäätmete äraveo hind kaks korda korda,” kirjutas hiljuti Ärilehele ühe sellise kirja saanud korteriühistu esindaja.

Nii teatas prügifirma, et see konkreetne korteriühistu hakkab siis biojäätmete 140-liitrise konteineri tühjendamise eest edaspidi maksma 4,68 eurot (hind koos käibemaksusega) ja olmeprügi 800-liitrilise konteineri tühjendamise eest 10,80 eurot (hind koos käibemaksuga). Ka märkis Ärilehele kirjutanud korteriühistu esindaja, et prügifirma teatises oli kirjas, et see-eest on vanapaberi äravedu on edaspidi tasuta, kuigi see on ka seniajani tasuta olnud.

Korteriühistutele saadetud põhjendas prügifirma, et astub selle sammu soovist suunata üha enam materjale taaskasutusse. „See tähendab, et olmejäätmed, mida ringlusse võtta ei saa, on kallimad ja sorteeritud ning taaskasutatavate materjalide äravedu on selle arvelt oluliselt soodsam,” põhjendas Ragn Sells.

Prügifirma pressiesindaja Rainer Pesti lisas Ärilehele saadetud vastuses, et ettevõte tõepoolest muudab 1. jaanuarist oma jäätmekäitlusteenuste hindasid. „Peamiseks hinnamuutuse põhjuseks on see, et viimase kahe aastaga on olmejäätmete käitlemise hinnad turul tõusnud kolm korda, lisaks on kütusehinnad tõusnud pea ajaloo kõrgeimale tasemele, samuti suureneb üha enam surve tööjõukuludele,” loetles ta. See tähendaski, et seniste teenushindadega ei olnud enam võimalik jätkata.