Tallinna kesklinna kvartali juht: pakume lahendusi, et koos see aeg üle elada

"Eriolukord riigis mõjutab meid kõiki ehk iga inimest ja ettevõtet. Kui muidu toob kevad Rotermanni tänavad turiste ja kohalikke elanikke täis, siis see kevad on kahjuks teisiti, nagu enamustes linnades ja riikides. Kõige keerulisemas olukorras on meie restoranid ja kauplused, millede tegevus on piiratud vastavalt valitsuse nõuetele. Muidugi püüüame omalt poolt neile igati abiks olla ja oleme ka leidnud nendega individuaalsed lahendused, kuidas see keeruline periood koos üle elada," ütleb Sõõrumaa.

Sõõrumaa soovib aga kiita kvartali tublisid restorane R14, Taqueria, Loo Jang, FLAMM ja Ruby - kes pakuvad take-away teenust ja tellimist läbi Wolt äpi. Üle linna tuntud lillekauplus FleuRRoyale flowered by Peter on aga hiljuti teinud lausa müügirekordi - 20 000 tulpi nädalas!

"Ka meie kaupluste Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Diana Arno kevadkollektsioone saab soetada e-poodidest ja samuti ka Eesti disaini Talinn Design House e-poest ning ilutooteid Hairline ja Kehapood e-poodidest. Röst pagarikojast saab endiselt maitsvaid saiakesi ja Levieri kuulsaid makroone ning torte saab tellida nende e-poest. Nii, et meie kvartali ärid kohanevad nende ajutiste keeruliste oludega ning toimetavad tublilt edasi," räägib Sõõrumaa.

Tal on kahju sellest, et kõik kevadised üritused on nad pidanud ära jätma. Samas on Rotermannis kõik vastutustundlikud ning järgitakse valitsuse nõudeid ja soovitusi täie tõsidusega.

"Et ikka saaks kiiremini koroonaviiruse panadeemiale punkt pandud ja Rotermanni tänavad täituksid taas rõõmsate külastajatega," loodab ta.

Loe tänasest Eesti Päevalehest selle kohta, mida arvab kriisist Ülemiste City üks eestvedajatest Margus Nõlvak.