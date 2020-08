Venemaa suur arendaja FSK Lider, mille omanik on Vladimir Voronin, on kodumaal pannud püsti kümneid kortermaju. Nende esimene välisriigi projekt kerkis Tallinna. Siia investeeriti kümneid miljoneid eurosid. Väidetavasti ei saadud Eesti pankadest soodsat laenu ja seepärast kaasati Šveitsi finantsasutus. Hooned on ammu valmis, aga projekti on saatnud lugematud hädad. Millised konkreetselt, selgub alljärgnevast loost.