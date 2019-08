Tallinna kinnisvaraturgu tabas suurim langus

55% korteritehingutest sõlmiti Harjumaal ning nagu juba tavaks saanud, oli ka tehingute mediaanhind kõrgeim just seal (1743 EUR/m2 ehk 128% kõrgem kui Eesti mediaanhind). Võrreldes eelmise aasta I poolaastaga sõlmiti Harjumaal 129 tehingut vähem, samas tehingute mediaanhind suurenes 4,2%. Tehingute arvu vähenemine oli tagajärg pikalt kestnud uusarenduskorterite pakkumise vähenemisele, ent pakkumishindade kiirenenud kasv hoiab hindu ka lähiajal tõusvas joones. Harjumaa järel sõlmiti enim tehinguid Tartumaal (1270 tehingut, +1 võrreldes eelmise aasta sama ajaga) ja Ida-Virumaal (1161 tehingut, +126 tehingut võrreldes eelmise aasta sama ajaga). Tehingute mediaanhind ületas 1000 EUR/m2 piiri lisaks Harjumaale veel Tartumaal (1344 EUR/m2) ja Pärnumaal (1041 EUR/m2). Võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes tehingute arv 7 maakonnas ja mediaanhind 14 maakonnas, vähenedes vaid Ida-Viru maakonnas.

Tõusuteel oli ka üksikelamute turg – aasta I poolaastaga sõlmiti 1274 tehingut, tehingute koguväärtus oli ligi 145 miljonit eurot ning keskmine hind ligi 114 000 eurot. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga sõlmiti 81 tehingut enam, tehingute keskmine hind suurenes ca 8000 euro võrra. Sarnaselt korteriturule oli kasv laiapõhjaline – tehingute keskmine hind vähenes viies maakonnas, tehingute arv vaid kolmes maakonnas. Maakonna tasandil meenutab üksikelamuturg korterelamute turgu, kus nii vara väärtuse kui ka tehingute poole pealt on esirinnas samad maakonnad, ehkki hinnaerinevused on korterituruga võrreldes väiksemad. Enim tehinguid sõlmiti Harjumaal (362), millele järgnesid Pärnumaa (141) ja Tartumaa (136). Keskmine hind oli Harjumaal ligi 230 000 eurot, Tartumaal 136 000 eurot, mujal alla 100 000 euro.

Maakonnalinnad hoiavad taset

Maakonnalinnade tehingute arvu näitajad on viimased püsinud stabiilsena ning rahvastiku vähenemise ja vananemise tingimustes saabub hüpe meile hoomamatute arengute kaudu. Aeg-ajalt aktiviseerivad turgu uusarendused nagu Tamulakodu Võru linnas, ent laias plaanis saab enamasti rääkida paigalseisust. Tehingute mediaanhind on aga valdavalt tõusuteel – nii suurenes 2019. aasta I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga mediaanhind enam kui 50 EUR/m2 võrra Võrus, Haapsalus, Kuressaares, Paides, Põlvas ja Kärdlas. Tõusule on pöördunud ka pakkumiste arv, mis vahepeal oli languses – ilmselge märk sellest, et ka kehvem kinnisvara võib suure nõudluse tulemusena hea hinnaga vahetada omanikku.