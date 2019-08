Tallinna kinnisvaraturul küsitakse igaks juhuks tehinguhinnast kõvasti kõrgemat hinda

Eesti suuruselt teises kinnisvaraportaalis Kinnisvara24 on hetkel müügis 3354 Tallinna korterit ja neist koguni 2225 puhul ületas ruutmeetri hind 2000 euro piiri. Müügipakkumiste keskmine ruutmeetri hind on 2377 eurot ehk umbes 20% kõrgem kui tegelike ostu-müügitehingute hind.

Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg märkis, et müügipakkumisi ja Maa-ameti tegelikku tehingute statistikat võrreldes on näha, et Tallinna pakkumishindades on olulist tingimisruumi.

„Paljud kinnisvara müüjad kompavad kallima hinnaga turgu ja ootavad sügise saabumist, et kinnisvaraturg muutuks aktiivsemaks. Tõenäoliselt hakatakse müügiga rohkem kiirustama külma saabudes, kui kommunaalmaksed kasvavad ja tõstavad jooksvaid kulusid. Samas tehakse korteritega tehinguid ka tänasel tasemel päris palju ja meelepärase elamispinna leidmise korral ei julge me soovitada hilissügist ootama jääda,“ märkis Tammeorg.

Neljapäeval teatas kinnisvarabüroo 1Partner, et Maa-ameti andmetel ületas juulis Tallinna korteri ruutmeeteri keskmine müügihind juba teist kuud 2000 euro taseme ja on kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes umbes kümme protsenti. Juulis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1247 ostu-müügitehingut. Kortereid müüdi 794, mis on 1,7% juunist enam. Kalleim korter müüdi 572 000 ning odavaim 6000 euroga.