Tallinna "kuldses ringis" läheb kinnisvara hind palkadel eest ära

Tallinna lähivaldades teenivad vaid viimsilased kuus rohkem, kui maksab sealne korteriruutmeeter, näitab City24 kinnisvarapakkumiste analüüs.

"Mida Tallinnale lähemale, seda suuremaks lähevad käärid inimeste sissetuleku ja nende kodu hinna vahel," rõhutas City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Viimsi vallas ulatub palgasaajate keskmine brutosissetulek 1711 euroni, kortereid pakutakse seal müügiks keskmiselt 1679 eurose ruutmeetrihinnaga.

Prestiižseteks peetavates Jõelähtme, Saku, Rae ja Harku valdades jäävad hinnad küll samasse suurusjärku, aga inimesed teenivad märksa vähem," selgitas Noppel-Kokerov. Palgasaajate kuine brutosissetulek jääb seal korterimüügikuulutustes küsitavale keskmisele ruutmeetrihinnale alla paari-kolmesaja euroga.

Kõige jõukohasemates kodudes elavad tema sõnul hoopis Harjumaa serval asuvate valdade inimesed. "Selgub, et Anija, Kuusalu, Loksa elanikud teenivad kaks ja enamgi korda rohkem, kui maksab korteri ruutmeeter nende kodukohas," märkis Noppel-Kokerov. "Tallinnast kaugemale sõites kukuvad kodude hinnad märksa kiiremini, kui palgad, nii et võib-olla tuleb Harjumaa kõige nutikamaid koduostjaid otsida just Anija vallast."