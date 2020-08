Tallinna kuuepealine koroonakolle on seotud Ülemiste City's peetud klubiüritusega

Nimelt viibis Ülemiste City's 21. augustil päev varem Hispaaniast naasnud inimene, kelle puhul selgus 22. augustil, et tema koroonaviiruse testi tulemus on positiivne.

Samal päeval kontakteerus terviseameti põhja regionaalosakond ka temaga samas seltskonnas viibinud lähikontaktsega, kel tuli isolatsiooni jääda. Tänaseks on koroonaviirus tuvastatud viiel lähikontaktsel. Ülemiste City on juhtunuga kursis.

Ülemiste City juht Margus Nõlvak märkis, et 21. augustil toimunud ürituse korraldajad olid Edward von Lõnguse näituse kuraatorid, kes Ülemiste linnakus pinda rentisid - tegemist oli täpsemalt kaasaegset kunsti promova NOAR'i ruumidega, mis asusid vanades mitte igapäevases kasutuses olevates ja enamasti tühjana seisvates tootmishoonetes.

Asjaga kursis olev kontaktisik Helen Unt märkis Delfile, et eriürituse toimumisel täideti kõiki COVID-19 leviku piiramiseks nõutud tingimusi: "See tähendab, et osalejate arv jäi lubatu piiresse ning desinfitseerimisvahendid olid kättesaadavad."

Unt sõnas, et haigestumistega kurssi jõudnuna otsustati koheselt ruumid professionaalide poolt desinfitseerida lasta. Tehakse ka tihedat koostööd terviseametiga, jälgides etteantud juhiseid.

