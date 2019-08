Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja: Eesti artistid manageerivad end üha enam ise

Samuti on üha rohkem märgata artistide valmisolekut ise korraldada lisaks üksikesinemistele ka pikemaid kontserttuure. Mõistagi on tegemist ennekõike kulude kokkuhoiuga, sest mida rohkem esineja ise toetavatest tegevustest ära teeb, seda suurem tasu on teda töö eest ka ootamas. Muidugi võib arutleda selle üle, kas iseenda assistendi töö ei sega esinejat oma etteasteks valmistumisel, aga kui publik on rahul ja kontsert viisakalt välja müüdud, siis järelikult süsteem toimib.

Üldjuhul on ju tegelikult suvisel perioodil või enne jõule korraldatavad kontserttuurid vaid osa Eesti artistide tööst ja sissetulekuallikast. Sellest suurem rõhk on ülejäänud perioodil, mil erinevad era- ja avaliku sektori ning eraisikute üritused tuleb läbi käia. Tänu nende eriilmelisusele on tihti esinejatel võimalik koormust tõsta, sest välikontsert ja eraettevõtte parimate töötajate tunnustamise vastuvõtul esinemise olemus on hoopis teistsugune. On põhimõtteline vahe, kas pead esitama tuhandetele inimestele kolm 45-minutilist kontsertblokki või sajale inimesele 20 minutit oma repertuaari paremikku.

Artisti puhul loeb paratamatult ka tema nimi ja imago: millise pildi on ta üldsusele (meedia vahendusel) endast maalinud. Väga paljude eraürituste juures on juba see õhtu tipuks kui saab viibida ühes ruumis tuntud ja armastatud staariga. Kui veel õnnestub ühine pilt teha ning staar ei pea paljuks palumise peale oma tuntumad lood ette kanda, on kuulajate südamed igal juhul võidetud. Esineja lahkub suure võiduga ning võib kindel olla, et selle seltskonna liikmed meenutavad teda alati kõikjal positiivselt.

Regionaalpoliitika

Paratamatult mängib ka ürituskorralduste valdkonnas suurt rolli regionaalpoliitika, täpsemalt küll see, kus elab piisavalt inimesi, et seal oleks midagi mõistlik korraldada. Tõsi, siin eristub selgelt suvine periood, mil inimesed on valmis ette võtma sadu kilomeetreid, et loodukaunites kohtades (loodetavasti) päikesepaistel muusikat või ka teatritükke nautida. Mis puudutab aga muud aega, mil väliürituste korraldamine on ilmastiku heitlikkuse tõttu väga keeruline, siis pole valik enam sugugi suur. Maakonnakeskuste kontserdimajad ja teatrimajad suudavad enamasti mahutada heal juhul pool tuhat inimest, mõned ka veel paarsada rohkem ning sellega asi piirdub. See aga ei ole rentaabel korraldajate jaoks, sest potentsiaalne piletitulu on liiga väike, et suurejoonelist kava hakata välja mõtlema.

Loe veel

Seega jääbki valida ohtrale publikule panustades vaid Tallinna paari suurema kontsertkoha vahel. Muidugi on teatud alternatiiv – nagu hiljuti nägime Metallica kontserdi puhul – ka Tartu lennuväli. Kindlasti on kõigi kontserdikorraldajate esimene eelistus just selle tarbeks rajatud hoone või koht, et vähendada riske ning kulusid. Kui „keset põldu“ korraldatava ürituse puhul on vajalik välja mõelda nullist kõik alates parkimisest lõpetades vajaliku elektrivõimsusega, siis juba väljaehitatud kohtades on enamik neist muredest lahendatud. Tehnilisi lahendusi, toetavaid teenuseid ning ka publiku turvalisust on palju lihtsam lahendada. Mõistagi on võimalik suure eelarve olemasolul pea kõikjale korralik kontserdipaik ehitada, kuid see kajastub ka ürituse pileti hinnas, mis ei saa olla lõputu.

Tõsi, erandina võib tuua näiteks Weekend festivali, mis suudeti Pärnu rannas korduvalt ellu viia ning seda kindlasti Euroopa tasemel. Särava festivali tuhm lõpp ning võlausaldajad, kes siiani raha ootavad, on muidugi õnnetu osa muidu võimsast üritusest. Samas tegi see oma mastaapidelt Eestile au ning kui Pärnusse sõitis kokku rahvahulk, keda oli rohkem kui linnas elanikke, näitas see, et üritus oli atraktiivne ja inimesed ootasid midagi just sellist. Kui otsida aga Weekendi lõpliku ebaõnnestumise põhjust, siis ilmselt väga suurt mõju avaldasid kõrvalkulud, justnimelt mainitud kontserdipaiga ehitamine. Rannaliiva muutmine kontserdialaks on küll lahe, aga jaburalt kallis ettevõtmine.

Kuigi Eesti väiksemates paikades ei saa näha maailmanimega staare, siis kodumaised kuulsused käivad rahvale siiski meelelahutust pakkumas ja seda tihti ilma mingisuguse kontserttuurita. Välja on kujunenud olukord, kus rahvaüritused – kõiksugu kevad-, suve- ja sügislaadad pole tasemel kui ei suuda pakkuda publikule kvaliteetset muusikaprogrammi. Nii ongi järjekindlalt vähenenud isetegevuslaste etteastete osakaal ka väiksematel üritustel ning asendunud professionaalsete muusikute esinemistega. Kahtlemata on tuntud artisti nimi ürituse kuulutusel see, mis aitab lisaväärtusena publikut kohale meelitada. Siia tuleb juurde lisada ka kohalike omavalitsuste korraldatavad üritused, kus samuti järjest enam pakutakse just Eesti popimate muusikute etteasteid. Ja seda tihti publikule tasuta.