Tallinna lennujaam kasvatas aastaga reisijate arvu 260 000 võrra

Lisaks Belavia uutele lendudele Minski ja Wizzairi ühendusele Khuthaisiga avas AirBaltic 2019. aastal uue liini Malagasse Hispaania lõunarannikul ja hooajalised lennud Salzburgi Austrias. Lufthansa taasalustas lende Münchenisse, kokku toimusid regulaarlennud 36 erinevasse sihtkohta, sh aastaringselt 28 sihtkohta. Lisaks oli tšarterlendudel võimalik valida enam kui 40 puhkusesihtkoha vahel, millest populaarsemad on suvehooajal Türgi, Kreeka ja Bulgaaria, talvel peamiselt Egiptuse ja Kanaari saarte kuurordid.

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe on kindel, et reisijate arv kasvab jõudsalt ka 2020. aastal. “Alanud aastal on oodata reisimisvõimaluste täienemist alates märtsi lõpust, kui AirBaltic avab uued otseliinid Rooma, Zürichisse, Hamburgi ja Nice’i. Austria odavlennufirma Lauda alustab lendamist Viinist ning töötame selle kallal, et uusi sihtkohti lisanduks veelgi,” rääkis Pärgmäe. Samuti on oodata lennuplaanide täiendamist mitmetel olemasolevatel liinidel, mis soodsa majanduskonjunktuuri jätkumisel tagavad kasvu ka alanud aastal.

Tallinna lennujaama reisiterminal on ehitatud 2,6 miljoni reisija teenindamiseks ning toimib juba praegu oma mahutavuse piiril. Lennujaama visioon aastaks 2035 näeb ette reisiterminali laiendamist kuni 6 miljoni reisija teenindamiseks. Riivo Tuvike tõdeb, et suure reisijate arvuga suvekuudel on lennujaamas tunda vajadust suurema terminali järele. “Tänu professionaalsele meeskonnale oleme kitsastest oludest hoolimata hästi hakkama saanud,“ lausus Tuvike, kuid lisab, et esimesed laiendusplaanid on juba töös: „Taristu kitsaskohad ei tohi jääda jalgu lennujaama ja reisijate arvu kasvu potentsiaalile. Praegu on lisandavate eelootealade ja pagasi käitlemise alade laiendused juba projekteerimise etapis, peagi alustame esimese reisiterminali laeindusetapi projekteerimisega ning ehitus peaks toimuma 2020-2022, mille tulemusena paraneb oluliselt lennujaama läbilaske võime ja teenuste kvaliteet,“ lisas Tuvike.