Tallinna lennujaam kasvatas reisijate arvu ja kasumit

Lennujaama müügitulu ulatus 43,8 miljoni euroni ja EBITDA kasvas 8% jõudes 15,1 miljoni euroni võrreldes eelneva aastaga. Ettevõtte puhaskasum suurenes 7,5 miljoni euroni, teatas ettevõte.

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubouti sõnul on lennuühendused riigi majanduse arengu võti. "Otselendudel on suur mõju välisinvesteeringutele, riikide kaubandussidemetele ja teenuste ekspordile, turismile ning tootlikkusele. Õhutransport annab juurdepääsu uutele turgudele, võimaldab paremini ära kasutada mastaabiefekti ja värvata tipptasemel tööjõudu. Lennujaama meeskond pingutab iga päev selle nimel, et luua võimalusi selleks, et Tallinnast saaks reisida Euroopa põhilistesse sihtpunktidesse mõistliku sageduse ja ajakuluga," rääkis Mürk-Dubout. "Lennujaama siht on arendada edasi meie peamist õhuväravat, ühendada Eesti veelgi paremini Euroopaga ning jõuda järgmise kümne aastaga viie miljoni reisijani."

2018. aasta suvel kasvas Tallinna lennujaama otsesihtkohtade arv rekordilise 41-ni, millele lisandus üle 90 tšarterlennu sihtkoha. Aastaringseid liinilende alustati Maltale, Küprosele ja Edinburghi - kokku oli aastaringseid sihtkohti 27. Käesoleval aastal on fookuses ka ühendused Lähis-Idaga.

Tallinna lennujaamas tegutseb 16 lennufirmat. Neist kõige uuem regulaarlendude pakkuja on Wizzair, kes hakkas 2018. aastal lendama Tallinnast Kiievisse ja Londonisse. Kui 2018. aasta tõi Tallinna lennujaamale juurde uusi sihtkohti, siis 2019. aastal on kavas keskenduda olemasolevate liinide sageduse suurendamisele, et teha liinid sobivamaks just ärireisijate vajadustele.