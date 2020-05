Tallinna lennujaam koondab pea viiendiku töötajatest ehk 111 inimest

Reisijate arvu taastumine kriisieelsele tasemele võtab prognooside järgi aega kaks aastat. “Usume, et 2019. aastaga samale tasemele, ehk 3 miljoni reisijani, jõuame alles 2022. aasta lõpuks. Sealt edasi prognoosime reisijate arvu kasvu, kuid lühemas perspektiivis tuleb meil majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks teha väga raskeid ja valusaid otsuseid,” sõnas AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Kontsern Tallinna Lennujaam on vähendanud 2020. aastaks planeeritud investeeringuid 10,3 miljoni euro võrra ehk 25% ja tegevuskulusid 5,4 miljoni euro võrra ehk 27%. “Kuivõrd tööjõukulud moodustavad lennujaama püsikuludest 41%, siis kahjuks ei pääse me ka nende vähendamisest,” ütles Tuvike.

Tuvikese sõnul vähendas kontsern märtsis töötajate koormust ja töötasu kolmeks kuuks 30% võrra, samuti on suureks abiks riigi poolt kiiresti käivitatud Töötukassa meede. “Need meetmed on aidanud meid lühiajaliselt kuid kahjuks sellest ei piisa olukorra leevendamiseks ning oleme otsustanud koondada perioodil juuli-september 17% lennujaama töötajatest ehk 111 inimest,” rääkis Tuvike.

“Oleme proovinud seda otsust edasi lükata nii palju kui oleme saanud ja esmalt vaadanud teisi võimalusi. Kahtlemata mõjutab see suurt osa meie töötajatest, nii majanduslikult kui ka emotsionaalselt. Mul on siiralt kahju, et me pidime sellise otsuse tegema. Ettevõttena toetame lahkuvaid töötajaid uue töö otsinguil läbi erinevate koolituste ja nõustamise,” lisas Tuvike.

Aprillis oli Tallinna lennujaama reisijate arv võrreldes 2019. aasta aprilliga 99% väiksem. Aasta lõpuks prognoosib ettevõte reisijate vähenemist üle 50% ning mitme miljonilist kahjumit. Lennujaam sai töötukassa palgahüvitisena aprillikuu eest 339 444 eurot ja seda küsiti 363 inimesele.

