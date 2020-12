Tallinna Lennujaam lennupiirangute kaotamisest: kohe ei muutu midagi, talvised lennuplaanid on paigas

„Tõsi, täna hommikul saabunud uudised lennupiirangute kaotamise osas olid väga oodatud, kuid nii nagu minister Aas välja tõi, kohe ei muutu midagi. Täna on paljud lennufirmad paika pannud oma talvised lennuplaanid ning need on tagasihoidlikumad kui tavaliselt,” ütles Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Tema kinnitusel asub ettevõte kindlasti tänase uudise valguses lennufirmadega uuesti läbirääkimisi pidama, et eestlaste lemmikliinid võimalikult kiiresti taastada ning pakkuda nõudlusele vastavat lennuplaani, seda nii aegade kui ka sihtkohtade mõistes.

„Eriti hea meel on meil selle üle, et taas on võimalik avada liinid kolmandatesse riikidesse, näiteks Istanbuli, Minskisse ja Kiievisse,” rõhutas Pärgmäe, lubades, et lennujaam hoiab kindlasti reisijaid lisanduvate liinide osas kursis. „Usume, et reisijate arvud hakkavad uuel aastal taas tõusma,” avaldas Tallinna Lennujaama kommertsdirektor lootust.

Taavi Aas ütles ERR-ile, et aasta lõpuni kehtib meil reegel, et lennata võib nendesse piirkondadesse, kus nakatumine on alla kahekordse Euroliidu keskmise. Kuna Euroopa Liidu otseusel ei tohi liikmesriigid uuest aastast koroonapiirangutele viidates lennuliiklust enam piirata, siis ei plaani ka Eesti enam seda teha.

„Kui nüüd on Euroopa Liit leidnud, et välispiirangud on vaja maha võtta, siis need piirangud maha lähevad ja lennata saab kõikjale,” sõnas Aas, selgitades, et see puudutab ka Euroopa Liidu väliseid liine. Ta märkis, et see tähendab kõiki sihtpunkte, kuhu lastakse, sealhulgas näiteks ka Istanbuli ja Moskvat, kuhu pole juba mõnda aega Eestist lennata saanud.