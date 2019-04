Tallinna lennujaam muutub tundmatuseni

Tallinna lennujaam avaldas pikaajalise visiooni aastani 2035 ja prognoosib selleks ajaks reisijate arvuks kuus miljonit ehk kaks korda rohkem kui praegu. Sellise hulgaga toime tulemiseks plaanib lennujaam kolmes etapis laiendusi, millega lisataks uued terminalid. Samuti kavatsetakse lennujaama linnakusse ehitada kuni 150 000 ruutmeetrit peamiselt lennureisijate teenindamiseks vajalikke äri-, teenindus- ja majutusalasid.

Lähitulevikust rääkides ütles Tallinna lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout, et Qatar Airways on teatanud, et hakkab lendama Tallinna-Doha liinil. Levinud on ka kuuldused, et flydubai võib hakata lendama Tallinna ja Dubai vahel. „Kas sünnivad mõlemad liinid? Kui jah, siis mõlemad tahavad, et lennud toimuksid neli-viis korda nädalas. Kui vaatame inimeste arvu, kes lendavad nendel suundadel, siis võib mõlema liini kasumlikkusega tekkida probleem. Võib juhtuda, et siis sünnib üks liin ja teist mitte,” selgitas ta.

Kaugemas tulevikus, ilmselt küll mitte lähimal, aga ülejärgmisel kümnendil hakkavad Mürk-Dubout’ sõnul toimuma Tallinn – New York otselennud. „Olen rääkinud kunagi sedagi, et võiks sündida liin Tallinn – New York. Kindlasti sünnibki. Peame ära ootama tehnoloogilise revolutsiooni ja siis on võimalikud ka need liinid.”