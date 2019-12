Tallinna lennujaam ootas selleks aastaks automaatseid piirikontrolli väravaid. PPA selgitab, miks need hilinevad

„Aga see ajakava, mis SMIT on andnud meile, selle järgi peaks need väravad 2020. aasta juuliks olema paigas ja töös,” sõnas PPA büroojuht. Praegu hange veel käib ja Belitševile teadaolevalt on selle tähtajaks järgmise aasta märts. Tegu on rahvusvahelise hankega. Kogu investeeringu maksumus jääb 1,2–1,3 miljoni euro vahele.

„Seal sees on nii värava infrastruktuur ise, tarkvara, mis selle taga on, ja ka hoolduskulud 2023. aastani,” selgitas PPA esindaja. Ka rõhutas ta, et lõplik hind saab paika alles pärast seda, kui pakkumised on saadud.

Belitševi kinnitusel eraldi inimesi väravate süsteemi käigushoidmiseks tööle võtta ei ole vaja, pigem rakendatakse selle jälgimiseks need töötajad, kes täna peavad passikontrolli teostama. Eesti välispiiri ületajate arv kasvab iga-aastaselt. Puhtalt juba viimase paari aasta jooksul on see kasvanud üle miljoni.