Tallinna lennujaam saab sellest nädalast ühe otseühenduse juurde

Valgevene lennufirma Belavia avab neljapäeval, 30. mail Minski ja Tallinna vahel uue lennuliini. Uus lennuliin on suunatud nii turistidele kui ka ettevõtjatele. Lennud hakkavad toimuma neli korda nädalas (esmaspäeviti, teisipäevati, neljapäevati ja laupäevati) 76-kohaliste Embraer 175 õhusõidukitega ning lennu pikkuseks on 1 tund ja 15 minutit.

Otseühendus Valgevenega on pikalt olnud Tallinna Lennujaama huviorbiidis ning lennuliin Tallinna ja Minski vahel sai lennujaama kommertsjuhi sõnul teoks võrdlemisi kiiresti. "Lisaks otseühendusele Minskiga avab Belavia selle liini kaudu meie lendajate jaoks olulisi ümberistumise võimalusi just Vene, Ukraina ja Kazahstani suunal, mis seni on olnud Tallinnast vähem kättesaadavad,“ rääkis Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Uus lennuliin loob tugevama pinnase Eesti ja Valgevene ettevõtete senisest tihedama koostöö arendamiseks. Pärgmäe lisas, et lennuliin alustab esialgu lende turu nõudlusele vastava sagedusega ja mahtude ja nõudluse kasvades on lennufirma valmis kasvatama sagedusi ka igapäevase ühenduse loomiseks.

Valgevene lennufirma Belavia loodi 5. märtsil 1996. aastal. Ettevõtte lennuparki kuulub 27 lennukit ning lennufirma kasutab oma lendudeks kuut erinevat lennukitüüpi. Lennufirma kodulennujaamaks on Minski lennujaam. Selle aasta suvehooajal on Belavial algusega Minskist 15 suvesihtkohta, neist kaks, sealhulgas Tallinna lennuliin, on uued. Kokku küündib lennufirma sihtkohtade arv üle 50.