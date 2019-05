Tallinna lennujaama kõrval kasvab ka ühe Eesti regionaalse lennujaama reisijate arv

Aprillis teenindati Tallinna lennujaamas üle 266 000 reisija, mis teeb keskmiselt ligi 9000 reisijat päevas. Reisijate arvu seas paistab eriliselt silma tšarterlendude 21,3% kasv. Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul tõi hüppelise tellimuslendude kasvu tihedam Antalya tšarterreiside graafik.

"Alates aprilli keskpaigast toimus Antalyasse 1-3 lendu päevas, seda liini teenindavad lausa kuus lennufirmat: Onur Air, Pegasus, Freebird, SmartLynx, Tailwind ja Turkish Airlines. Sel suvel leiab kindlasti iga huviline endale sobiva puhkusesihtkoha, kuhu tšarter- või ka otselennuga lennata,“ rääkis ta. Mai lõpus ja juuni alguses avatakse uued liinid Malagasse ja Minskisse. Regulaarlendudele lisandus aprillis 7,2% rohkem istekohti, kui mullu. Kasv toimus peamiselt odavlennufirmade segmendis, mis tõi kaasa ka keskmise täituvuse tõusu. Võrreldes aastatagusega on lisandunud Wizzairi lennud Kiievisse ja Londonisse, Ryanairi ühendused Edinburghi ja Berliini, Norwegian lennud Stockholmi ning easyJet lennud Londoni ja Milano liinidel. Lisandunud lennud aitavad kompenseerida Nordica muudatusi lennuvõrgustikus.

Suvise hooaja lähenedes muutuvad ka lennuliikluse tipptunnid töisemaks. Lendude arvult oli tihedaim aeg kella 17-19 vahel, kui toimus kuni 13 lendu tunnis. „Suvi on lendamise kõrghooaeg ja lennugraafik on tihedam. Soovitame reisijatel varuda lennujaama saabumiseks enam aega, et lennule jõudmine toimuks meeldivalt ja rahulikult,“ soovitas Pärgmäe.

Finnair läks eelmise aasta märtsi lõpus Tartu lennujaamas üle uuele lennugraafikule, mistõttu reisijate arv Tartu-Helsinki-Tartu liinil kasvas 20% võrreldes aastatagusega ning 9,4% võrreldes märtsiga. „Uuenduste sisseviimine võtab aega. Uus graafik toetab just Euroopa suunal lendajaid ja ärireisijaid ning hea meel tõdeda, et see liin on leitud ja reisijate hulk kasvab,“ rääkis Pärgmäe.