Tallinna Lennujaama suurkoondamisele eelnes rahasadu: preemiat said kõik töötajad, juhile määrati 12 000 eurone tulemustasu

Juhatuse esimehele Riivo Tuvikesele maksti aga tulemustasu kahe kuupalga ulatuses, 12 000 eurot, kusjuures tasuga premeeriti heade eelmise aasta tulemuste eest, kuid Tuvike oli 2019. aastast ametis vaid poole ehk alates 1. juunist.

Sel nädalal teatas aga lennujaam, et seoses lennuliikluse peatumisega koroonakriisis ja aeglase taastumisega on neil vaja koondada kolme kuu jooksul 111 inimest. Palku on juba praeguseks kärbitud 30% ja kasutatud ka töötukassa palgahüvitise meedet.