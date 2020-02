Tallinna linn pikendas tänavavalgustuse lepinguid Elektrileviga veel viieks ja pooleks aastaks

Elektrilevi ülesandeks on koos Empower AS-iga Tallinna valgustusvõrgu igapäevane korrashoid ja juhtimine, rikete operatiivne parandamine, koostöös linnaga võrgu hooldamine ja arendamine ning valgustuse erilahenduste tegemine. Sellele lisandub ka linna talvevalgustuse ülespanek ja mahavõtmine.

„Pealinna valgustusvõrgu haldamise jätkamine on meie jaoks loomulik samm. Oleme Tallinna tänavavalgustust tänaseks hallanud viis aastat ja Tartu tänavavalgustust kolm aastat. Võime öelda, et oleme saanud hea kogemuse, kuidas valgustusvõrku efektiivselt ja koostöös elektrivõrgu haldusega läbi viia,“ ütles Elektrilevi valgustusteenuste üksuse juht Andrus Kraht.

Tallinna linna valgustusvõrgus on ligikaudu 650 lülitusjaotusseadet ja 60 000 valgustit, sh 7500 kaasaegset leedtehnoloogial põhinevat valgustit. Viimase viie aasta jooksul, kui Elektrilevi on olnud Tallinna valgustusvõrgu haldaja, on ettevõtte esindaja kinnitusel oluliselt rikete arv vähenenud.

„Kui 2015. aastal alustasime, siis registreerisime 9000 rikketeadet aastas. Viimasel aastal võtsime vastu 6000 rikketeadet. Lisaks oleme viinud Tallinna tänavavalgustuse tänu kaasajastamisele ja regulaarsele hooldusele elektriohutusnõuetele vastavaks,“ rääkis Kraht.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks elektri- ja valgustusvõrgule arendab Elektrilevi kaasaegset elektriautode laadimisvõrgustikku ja kiire interneti võrku.