Tallinna Linnatransport ostab 27 miljoni euro eest uusi busse

Kokku hangib Tallinna Linnatranspordi AS järgmise viie aasta jooksul 350 uut gaasibussi. Kõigile bussidele paigaldatakse turvalisuse tagamiseks sise- ja väliskaamerad, sõitjate loendussüsteemid ja muud kaasaegsed IT-lahendused.

Tallinna Linnatranspordi bussipargis on kokku 529 bussi, millega teenindatakse pealinnas 75 bussiliini. Koos trammi- ja trolliliinidega teenindab ettevõtte aastas rohkem kui 140 miljonit sõitjat.

Alates 1. detsembrist on Tallinna Linnatranspordi AS võrreldes aasta alguse 62 bussiliiniga kasvatanud teenindavate bussiliinide arvu 21% võrra, 75ni. Tipphetkel pealinna tänavatel sõitjaid teenindavate busside arv on aasta algusest kasvanud 14% võrra, 421 bussini.