Tallinna linnavalitsuses on kaks ametnikku, kes saavad linnapeast kõrgemat töötasu. Palgaedetabeli tipus on ka mitu Ida-Viru ja Lõuna-Eesti vallajuhti

Kui Jüri Ratase eelmise valitsuse ministrite kuupalk oli rahandusministeeriumi andmete järgi 5243,06 eurot kuus, siis uue valitsuse sünniga Tallinna linnapea kohalt lahkunud Taavi Aasa kuupalk jäi üsna samasse suurusjärku, olles 5288,40 eurot kuus. Kuivõrd preemiaid Aasale 2018. aastal ei makstud, jäi tema möödunud aasta sissetulekuks 63 617 eurot.

Aasaga sama suurt palka sai nüüd tema asemel Tallinna linnapeaks saanud, kuid varasemalt Tallinna linnavolikogu juhtinud Mihhail Kõlvart. Samas on Tallinna linnavalitsuses kaks ametnikku, kelle põhipalk ületab linnapea ja volikogu esimehe omad, need on linnasekretär Toomas Sepp ja Tallinna linna finantsdirektor Katrin Kendra. Nende põhipalk on sel aastal vastavalt 5650 eurot ja 5550 eurot kuus.

Nii Sepp kui Kendra troonivad ka eelmisel aastal suurimaid preemiaid teeninud kohaliku omavalitsuse ametnike nimistut. Kui Sepa muutuvpalk tõi talle aasta peale 12715 eurot palgalisa, siis Kendrale 12490 eurot. Kena kopika lisaks said mullu ka mitme väiksema omavalitsuse raamatupidajad, kes aasta jooksul ametist lahkusid.

Kõige paremini tasustatud omavalitsusametnike nimistu tipus on kindlasti ka Tallinna abilinnapead ja linnaosa vanemad, kelle palgad on vastavalt 4220,55 eurot ja 3500–3960 eurot kuus. Tartus on abilinnapeade põhipalk näiteks 4000 eurot kuus.