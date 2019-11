Tallinna Maraton tõi Eesti majandusse 3,5 miljonit

Konjunktuuriinstituudi poolt valmis Eesti suurima osavõtjate arvuga rahvusvahelise spordisündmuse Tallinna Maratoni majandusliku mõju uuring. Eesti Konjunktuuriinstituudi juhataja Marje Josing ütles uuringut tutvustades, et spordiürituste korraldamine tõstab toimumiskoha tuntust, soodustab turismi ja toob nii otsest kui ka kaudset kasu piirkonna ettevõtjatele.

Sporditurismi osakaal maailma turismitööstusest on kümme protsenti ja spordiürituste majanduslik mõju regioonile kestab ka peale sündmuse toimumist. Tallinna Maratoni korraldusega seotud ettevõtted said sellest kasu oma mainele, lisa käibele ja uusi kliente. Ettevõtjad peavad väga oluliseks, et üritus toimuks ka järgmisel aastal. Maraton tõi regiooni 3,4 miljonit eurot, millest laekus käibemaksu ligi 0,5 miljonit eurot, lisaks tulu- ja sotsiaalmaksu.

Välisriikidest pärit osalejaid oli 2019. aasta Tallinna Maratonil veidi alla viie tuhande, keskmiselt viibisid nad Eestis kolm päeva ning kulutasid inimese kohta kokku 332 eurot. Iga välisosalejaga oli Tallinnas keskmiselt kaasas üks jooksudes mitteosalenu. Tallina Maratoni kogumõju on suurem kui otsene majanduslik mõju, avaldudes muuhulgas ka sportliku eluviisi ja liikumisharrastuse propageerimises ja Tallinna kui võimaliku turismi sihtriigi tutvustamises, lausus Marje Josing kokkuvõtteks.

Eesti osavõturohkeimale rahvusvahelisele spordisündmusele registreerus tänavu üle kahekümne kolme tuhande liikumisharrastaja. Erinevatel distantsidel jõudis finišisse kokku 21 494 jooksjat 65 riigist. Järgmisel aastal on osalejate huvi tõenäoliselt veelgi suurem, sest Tallinna Maraton saab 2020. aastal esmakordselt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu pronks tasemega jooksuvõistluseks nii maratonide kui poolmaratonide arvestuses.