Tallinna mereäärsed uusarendused on muutunud soomlaste seas hitiks

Hoogsalt kerkivad Tallinna kesklinna mereäärsed kinnisvara uusarendused on muutunud tõeliseks hitiks Eesti kinnisvarasse investeerida soovivate Soome elanike seas. Admiraliteedi basseini äärde elamu- ja äripindasid rajava Eesti kinnisvaraarendaja Estmak Capitali omaniku Timofey Sukonkini sõnul on ettevõtte rajatavate Promenaadi majade korteritest üle poole müüdud just Soome ostjatele.

"Esiteks meelitab soomlasi siinne piirkond, ehk sadama ja vanalinna lähedus. Teiseks aga kindlasti asjaolu, et Tallinna uues sadamaäärses linnasüdames ei rajata eriti palju uusi elamispindu - enamasti ehitatakse siin äripindasid, mis teeb piirkonna kortereid veelgi atraktiivsemaks investeerimisobjektiks," kommenteeris Sukonkin.

Uus Maa Kinnisvarabüroo elamispindade tegevjuht Kristi Djomin kinnitab samuti, et sadamaala piirkond on number üks valikukriteerium soomlaste jaoks, kes soovivad Tallinnas kinnisvara soetada. "Soomlase jaoks on oluline, et jalutuskäigu kaugusele jääksid nii sadam kui vanalinn, lisaks ülipopulaarne Rotermanni kvartal ning tõusva trendina ka Kalamaja ja Noblessneri piirkonnad," kommenteeris Djomin.

Kristi Djomini sõnul ostavad soomlased Tallinna kortereid kahel põhjusel: kas investeeringuks või teiseks koduks. "Eelistatakse uuemaid kortereid, kuid on ka ajaloolise arhitektuuri väärtustajaid, kes hindavad kõrgeid lagesid, originaalset kalasabaparketti jne. Puitelamuid otsivad aga pigem tõsised fännid, keskmine soome ostja eelistab siiski kivimaja," lisas ta.