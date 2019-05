Tallinna Sadam: me ei soovi hetkel kommenteerida täiendava liikluskoormuse lisandumist

Tallinna Sadama soov on suunata kaubavedudele keskenduvad ro-pax laevad Muuga sadamasse.

“Hetkel tegeleme infrastruktuuri kohendamise vajaduste kaardistamise ja sobivaks muutmise selgitamisega. Muuga sadamas on ro-pax tüüpi laevadele sobilik infrastruktuur piiratum kui Vanasadamas,” teatas Tallinna Sadam. “Igale laevale tuleb eraldi ja vastavalt laeva tüübile ning kapteni nõudmistele ette valmistada kai (näiteks vendrite tüüp ja kõrgus) ja ramp. Kuna kai ja rambi ettevalmistamiseks tuleb teha märkimisväärseid investeeringuid saab sellega tegelema hakata siis, kui on kindel milline laev tuleb.”

Tallink teatas täna Eckerö Line eilse uudise peale, et laevakompanii kaubalaev hakkab Helsingist Tallinna Vanasadamasse sõitma, et see tähendab konkurentsiolukorra muutust, mistõttu ka Tallink kaalub Muuga asemel kaubalaeva sõitma panekut Tallinna.