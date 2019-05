Tallinna Sadama eksjuhtide süütust tõendada läheb järjest raskemaks

Arvestades, et Tallinna Sadama kohtuasjas ähvardab asjaosalisi suures ulatuses altkäemaksu võtmise, andmise või sellele kaasaaitamise eest kuni kümneaastane vabadusekaotus ning sellele eelneb veel aastatepikkune kohtupidamine, võib mõista, miks lähevad süüalused prokuratuuriga kokkuleppele. Juba kolmas kohtualune, altkäemaksu vahendamises ja rahapesus süüdistatud Valdo Õunap taotleb asja kokkuleppega lõpetamist. Kui kohus prokuratuuri ja Õunapi kokkuleppega nõustub, tähendab see, et Õunap ei pea end süüdi tunnistama, aga mõistetakse ikkagi kuriteos süüdi ja saab tõenäoliselt tingimisi vangistuse. Nii läks kahe süüdistatu, Anna Annikova ja Kaido Tambergiga, kes aitasid Tallinna Sadama endisel juhil Ain Kaljurannal altkäemaksuraha liigutada.