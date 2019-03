Tallinna Sadama juht: Rail Balticust huvituvad isegi naftafirmad

Uue Euroopa laiusega raudtee käivitamine suurendab Tallinna sadama kaubaveomahtusid praegusega võrreldes ligi veerandi võrra. Börsifirma põhiäriks kujunenud reisijateveo langustrendi see aga murda ei suuda, tõdes Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Kuidas see mõjutab Tallinna Sadamat, kui 2026. aastal hakkavad Rail Balticul sõitma nii kauba- kui ka reisirongid?



Tallinna Sadam loodab kasu saada mõlemast Rail Balticu ärisuunast, kuid ennekõike kaubaveost. Meile on väga oluline, et Rail Balticu alguse kaubajaam tuleb Muugale ning lähikuudel kuulutab RB Rail välja selle projekteerimishanke. Kui Rail Baltic läheb käima, siis sadama prognoosi kohaselt suureneb kaubaveomaht mõne aastaga ligi viis miljonit tonni.

Meie jaoks oli väga oluline samm, et Muugale tuli HHLA, mis on Euroopa suurimaid konteineriterminalide operaatoreid. Nende peaterminal asub Hamburgis, kuid neil on terminal ka Odessas. HHLA jaoks võiks olla päris huvitav liigutada kaupa läbi Tallinna Sadama Odessasse.

Sadamale ja kaubaterminalidele pakub suurt huvi ka asjaolu, et uus raudtee ühendab meid peale Kesk-Euroopa ka Vahemere sadamatega. Sealt avaneb suur Türgi turg, mille kohta küsivad ennekõike Soome eksportijad.

Kaubaveo taga seisab nii Soome ja Rootsi eksport kui ka import. Läbi sadama liigub praegu Skandinaavia suunal rekadel palju kaupa, see rongile paigutada oleks palju efektiivsem ja keskkonnasäästlikum.