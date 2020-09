Tallinna Sadama nõukogu pikendas juhatuse liikmete lepingud

Tallinna Sadama juhatus on kolmeliikmeline ja sinna kuulub lisaks eelmainitutele juhatuse liige-kommertsjuht Margus Vihman, kelle volituste pikendamist veel ei arutatud, kuna tema olemasolev leping kehtib kuni 31.10.2021.

Tallinna Sadama nõukogu esimees Aare Tark tunnustas juhatuse liikmeid seni tehtud töö eest. „Tallinna Sadam on hästi juhitud börsiettevõte. Eelmine, täisbörsiaasta tõi kaasa üle aegade parimad tulemused ja saime oma ligi 14 500 aktsionärile maksta lubatud dividendi. Nõukogu ja juhatuse koostöö toimib väga hästi - meil on ühine uuendusmeelsetele ärilahendustele suunatud visioon ning strateegiline vaade ettevõtte tegevusele tulevikuks, mis on eriti oluline praegusel keerulisel ajal," märkis Tark ja lisas, et nõukogu leidis üksmeelselt, et nii ettevõtte jätkusuutliku toimimise eesmärgil kui ka inimestele kindlustunde tagamiseks on otstarbekas teha juhatuse jätkamise otsus mõistliku aja jooksul enne teenistuslepingute lõppemise tähtaega.

Valdo Kalm on ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees alates 2016. a märtsist ja nõukogu esimees tütarettevõtetes OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping ning sidusettevõttes AS Green Marine. Kalm on juhatuse liige ka Eesti Tööandjate Keskliidus ja Eesti Sadamate Liidus. Varasemalt on Kalm juhtinud ASi EMT (praegune Telia Eesti), ASi Eesti Telekom ja MTÜd Baltic Ports Organization ning kuulunud ASi Baltika nõukokku. Valdo Kalmul on magistrikraad automaatika- ja telemehaanika erialal Tallinna Tehnikaülikoolist. Hetkel omab Valdo Kalm 2828 Tallinna Sadama aktsiat.

Marko Raid on ASi Tallinna Sadam juhatuse liige alates 2015. a augustist ja nõukogu liige tütarettevõtetes OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping ning sidusettevõttes AS Green Marine. Raid on töötanud Tallinna Sadamas alates 1997. aastast ning täitnud alates 2006. aastast ettevõtte finantsjuhi ülesandeid. Marko Raidil on rahvusvahelise äri magistrikraad Concordia Rahvusvahelisest Ülikoolist Eestis. Hetkel omab Marko Raid 5000 Tallinna Sadama aktsiat.