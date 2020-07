Tallinna Sadama reisijate arv kahanes teises kvartalis üle 80 protsendi, kaubamaht kasvas

Laevakülastuste arv vähenes 20,9 protsenti 1612 külastuseni, teatas ettevõte.

Kõikides sadamaid läbinud reisijatest suur enamus ehk 489 000 liikusid Tallinn-Helsingi liinil. 2019. aasta teises kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 2,9 miljonit inimest, nendest 2,4 miljonit Tallinn-Helsingi liinil.

Reisijate arv langes teises kvartalis järsult tulenevalt COVID-19 pandeemiaga kehtestatud liikumispiirangutest ja riigipiiride ajutisest sulgemisest märtsist. Alates mai keskpaigast, mil avati Eesti-Soome piir tööga seoses reisijatele, on reisijate arv hakanud tasapisi taastuma, kasvutempo on oluliselt kiirenenud juunis, kui avati piirid enamusele Euroopa riikidest saabujatele.

„Kui juuni alguses oli meil 6000-7000 reisijat päevas, siis juuni lõpus oli see näitaja juba 18 000-20 000, mis on ca 50 protsenti eelmise aasta juunikuu mahtudega võrreldes. Kasvu veab Tallinn-Helsingi liin, mis moodustab hetkel üle 95 protsendi kogu reisijate veo mahust. Jätkuvalt on suletud Tallinn-Stockholmi liin ja kruiisilaevade külastusi tuleb ehk mõni üksik alles hooaja lõpus," kommenteeris Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu.

Poolaasta kokkuvõttes oli langus väiksem tänu stabiilsele esimesele kvartalile, kuna pandeemia hakkas reisijate veole mõju avaldama alles märtsi teises pooles.

Kalmu sõnul COVID-19 pandeemiaga seoses tekkinud majanduskriis veel teises kvartalis Tallinna Sadama kaubaveole olulist mõju ei avaldanud. Teise kvartali kaubamahu kasvu mõjutas enim vedellasti kasv, samas vähenesid teiste lastiliikide mahud. „Tänu kaubavahetuse ja laevaliikluse säilimisele eriolukorra ajal õnnestus meil kaubaäris hoida stabiilset taset," ütles Kalm. Enim vähenenud puistlasti maht langes peamiselt teravilja ja väetiste mahu vähenemise tõttu, millest viimane oli seotud Venemaal tehaste ajutise sulgemisega COVID-19 pandeemiast tulenevalt.