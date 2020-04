Tallinna tipprestoran pani väiketootjate toetuseks kiirelt püsti oma taluturu, mis varustab toiduga juba sadat perekonda nädalas

„See sai alguse meie restoranist Leib – meie toit on kogu aeg tulnud kohalikelt väiketootjatelt – ja nüüd, kui me oma uksed sulgesime, jäid ka meie koostööpartnerid sissetulekuta, sest nad töötasidki suures osas ainult meiega või teiste restoranidega,” rääkis restoraniärimees ja sommeljee Kristjan Peäske.

Selleks, et aidata nii tootjaid kui ka iseennast panid 2011. aastast Tallinna vanalinnas tegutsenud restoran Leib omanikud (Kristjan Peäske koos Janno Lepikuga – S. L.) mõned nädalad tagasi püsti veebipõhise taluturu Talust Koju, mis vahendab kohalike väiketootjate ja restorani enda tooteid. „Eesmärk oli pakkuda koheselt rohkem kui tavapärased talupoed, mis on ehk ainult juurikatele orienteeritud,” ütles Peäske.

„See on suureks abiks,” kiitis Talust Koju taluturu algatust Võrumaal Haanja looduspargis tegutseva Kolotsi kitsetalu perenaine Merle Leibur. 2009. aastast tegutsenud kitsetalu on seniajani olnudki oma juustudega peamiselt HoReCa sektorile orienteeritud, mis on aga nüüd koroonaviirusest põhjustatud kriisi ajal kõige valusamalt pihta saanud. „Meie turg kukkus kõik tagant ära, täiesti nulli,” põhjendas Leibur.