Tallinna TV vaevleb suurkahjumis

TTV juht Pukk saatis pärast loo ilmumist meediale omapoolsed selgitused eelarvemiinuse tagamaadest. Tema sõnul on juhatus suurkahjumit arvestades esitanud nõukogule kokkuhoiu ja kärpemeetmed. Üle vaadatakse igapäevased halduskulud ja osade partneritega on peetud läbirääkimisi soodsamate tingimuste saamiseks.

Pukk toob välja, et kuna TTV suurim kuluallikas on programmi tootmine ja edastamine, siis on otsitud ka selles osas kärpekohti. Näiteks alustatakse suure osa saadete suvepuhkusega 1. juunil ja uus telehooaaeg algab oktoobris. "Paratamatult peame üle vaatama ka personaliread ning kaaluma, mida saaks tehtud efektiivsemalt ja väiksema hulga tööjõuga," kirjutas Pukk oma pöördumises.

Järgnevalt on välja toodud Puki pressile edastatud selgitused.

"Eelarve puudujäägi peamisteks põhjusteks olid tehnilised ning programmilised ümberkorraldused ettevõtte tegevuses. 2018. aasta II kvartalis sattusid TTV IT-süsteemid küberrünnaku alla, mis raskendas oluliselt telekanali igapäevast toimimist, kuid suutsime kriisi edukalt likvideerida. Tekkinud kriisi positiivne osa oli see, et suudeti tuvastada IT-süsteemide sõna otseses mõttes katastroofiline olukord ning sisuliselt ehitati kogu TTV IT-süsteem uuesti üles. Selgus, et varasemalt kasutusel olnud IT-süsteem oli pikka aega hooldamata, uuendamata ning tulenevalt sellest ka puuduva turvalisusega – seega oli seni küberrünnakutest jms pääsemine olnud vaid õnnelik juhus.