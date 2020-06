Tallinna üks maamärke sai uue omaniku. Tehingu väärtus ületas 45 miljoni euro piiri

24-korruselises SEB peahoones on kokku 16 tuhat ruutmeetrit renditavat pinda. Hoone asub Tallinna südames ning ühena esimestest taasiseseisvumise järgsel perioodil ehitatud kõrghoonetest, on SEB peahoonel Tallinna panoraamis kindel koht. Hoone on täies ulatuses välja renditud SEB-le, mis on olnud ka selle ainus rentnik alates 1999. aastast, mil hoone valmis. Tehingu kogusumma oli 45,75 miljonit EUR.

East Capitali tegevjuhi Madis Raidma sõnul algasid ettevalmistused tehinguks juba enne koroonapandeemiast tekkinud eriolukorda, kuid märtsis pandi projekt ajutiselt pausile. „Soovisime investorite meelarahu huvides oodata turuolukorra selginemist. Plaan siiski on kindel ning SEB peahoone ostmine on esimene märkimisväärsem koroonakriisi-järgne ärikinnisvara tehing terves regioonis," ütles Raidma, kelle sõnul omandas East Capital Real Estate IV antud tehinguga teada-tuntud ning ühe tugevaima võimaliku rentnikuga hoone Tallinnas.

„Fondi eesmärgiks on pakkuda investoritele kvaliteetset ärikinnisvara kõikjal Läänemere ümbruses ning ida- ja kesk-Euroopas," ütles Raidma, kelle sõnul on rendihinnad püsinud viimastel aastatel Tallinnas stabiilsetena. „Erinevalt ülejäänud Euroopast pole me siin näinud äkilist tõusu, mis näitab, et investeeringu tootlikkus pole ainult kõrge, aga ka jätkusuutlik. SEB peakontor on tugev täiendus meie portfellis kiire kasvuga regioonis, kus nõudlus ärikinnisvara järele linnakeskustes püsib," selgitas Raidma, kelle kinnitusel on kinnisvarafondil juba töös ka mitmeid järgmisi märkimisväärseid investeeringuid.

Tehingut finantseerib Swedbank, ostjat nõustas tehingus Fort Legal ning müüjat Cobalt advokaadibüroo. East Capital Real Estate IV kinnisvarafond käivitati 2019. aasta lõpus ning see on investeerimisettevõtte neljas Baltikumis ning Kesk-Euroopa regioonis tegutsev fond. Fondi fookuses on ärikinnisvara - eeskätt büroopinnad ning logistikaga seonduv kinnisvara. Euroopa investorite tähelepanu võitnud fond plaanib investeerida ühtekokku 400-500 miljonit eurot kaasates vaid institutsionaalseid investoreid. Ettevõttel on kontorid Stockholmis, Tallinnas, Riias ja Vilniuses.