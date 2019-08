Tallinna uusarendusi pidurdavad küllastunud turg ja lahkunud investorid

"Kui arendaja paneb algul selle vara ehituseelsesse müüki ja lubab müügiprospektis valmimistähtajaks näiteks jaanuar 2020 ning tegeleb samal ajal ehituseelse läbirääkimisega, siis võib selguda, et tegelikult suudab ehitaja selle alles märtsiks 2020 valmis ehitada. Nii et tegelik valmimistähtaeg ja müügiprospekt ei ole omavahel alati täpses kooskõlas. Nii kui lõpptähtajad selguvad, muudetakse see ka prospektis ära. Aga sellest need kerged vasturääkivused võivad tekkida," ütleb Sooman.

Sooman kinnitab, et pikenenud on ka objektide eelmüügi aeg, kuid seda mitte suutmatuse tõttu müüa, vaid seetõttu, et arendusele laenu andvate pankade finantseerimistingimused on viimase aastaga karmistunud.

Loe pikemalt ERRist.