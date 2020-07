Tallinna väikese ringtee esialgses projektis on lennujaama alla plaanitud tunnel

Tallinnas Smuuli teest algav ning Valdeku tänaval lõppev Tallinna väike ringtee luuakse selleks, et vähendada näiteks kesklinna ning ka Tartu maantee liikluskoormust. Esialgsed hinnangud näitavad, et tee kasutamise vastu oleks huvi suur ning nii leevendataks igapäevaseid suuri ummikuid.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ütleb, et plaan on viia tee lennujaama alt läbi.

"See on just ka üks nendest küsimustest, mis tuleb ära lahendada, et kas me peame trassiga lennujaama alt läbi saama või sõitma lennujaama tagant läbi. Igal juhul on ta praegu maandumisraja alt läbi kavandatud, mitte siis tagant ringiga. See on praegu eskiisprojekti tasemel juba tellijate ja kaasfinantseerijate esindajate poolt heaks kiidetud," rääkis Vesiallik.

Vesialliku sõnul pole veel keskkonnamõjude hindamisega algust tehtud ning praegu analüüsitakse liiklust.

