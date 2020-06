Tallinna Vangla saadab vangid maasikakasvatajale appi

"Teen nendega tööintervjuud nagu iga teisegi töötajaga ja siis valime sobivad inimesed välja," selgitas talu noorperemees Margus Tärn, lisades, et vanglatöötajate sõnul on tegu hästi käitunud korralike inimestega, kes on oma tegusid kahetsenud.

"Eelis on, et nad ei tohi suitsetada, narkootikume tarvitada, alkoholi tarbida, telefoni kasutada," loetles Tärn, kes hakkab rongiga Keilasse saabuvatel vangidel hommikuti vastas käima, et nad põllule tööle viia.

Eestis avavanglais füüsilisi põgenemisvastaseid abinõusid – sh lukustatud uksi ja eriväljaõppe saanud valvepersonali – ei kasutata. Avavangla territooriumi ümbritseb madal piirdeaed, kuid sellegi eesmärgiks pole julgeoleku tagamine, vaid vangla ala markeerimine maastikul. Avavanglas on kinnipeetavate majutamiseks elamud tubadega. Vangid võivad vanglast väljuda kell 7 hommikul ja kell 20 peavad nad tagasi olema.

